Özel sporcular balonda Pamukkale'yi semadan gördü

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın özel sporculara yönelik yürüttüğü Mutlu Çarşamba Projesi kapsamında, Pamukkale semalarında havalanan sıcak hava balonu ile engelli sporcular eşsiz bir deneyim yaşadı.

Denizli’de Mutlu Çarşamba projesi gönüllere dokunmaya devam ediyor. Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün girişimiyle ilçede başarılarıyla fark oluşturan özel sporculara yönelik farklı bir etkinlik yapıldı. Beş görme engelli judocu, iki işitme ve iki de bedensel engelli badminton sporcusu antrenörleri ve aileleriyle birlikte sabahın ilk ışıklarında Pamukkale’de buluştu. Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin üzerinde sıcak hava balonuyla yerden 1100m yükseğe havalanan özel sporcular, yaşadıkları deneyimi kelimelere döktü.



“Tarif edilemez bir duygu oldu”

Hayatlarında ilk defa balona bindiklerini söyleyen sporcular, yaşadıkları duygunun tarif edilemez olduğunu ifade etti. Görme engelli olup arkadaşlarının betimlemeleriyle manzarayı zihinlerinde canlandırdıklarını söyleyen bazı sporcular da yaşadıkları mutluluğu paylaştı.



“Hepimiz için unutamayacağımız bir anı oldu”

Her çarşamba uzman antrenörler eşliğinde sportif etkinliklerle Mutlu Çarşamba projesinin devam ettiğini söyleyen Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay, bu kez farklı bir programla özel sporculara unutamayacakları bir anı yaşatmayı düşündüklerini, sonucunda anlamlı ve güzel bir etkinliğe şahit olduklarını söyledi.

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