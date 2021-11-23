Denizlispor'da çifte sevinç



DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek kara bulutları dağıtan Altaş Denizlispor çifte mutluluk yaşadı. Çok kritik bir galibiyete imza atan futbolculara yönetimden de müjde geldi. Bu sonuçla 12'nci sıraya yükselen Denizlispor'da galibiyet primi 8 bin TL'den 12 bin TL'ye yükseldi. Maç bitiminde soyunma odasına giren başkan Mehmet Uz, alınan 3 puana ödül olarak galibiyet primine zam yaptığını ve rakamı 12'şer bin TL'ye çıkarttığını açıkladı. Oyuncular bu haberle çifte mutluluk yaşadı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, kazanmanın güzel bir duygu olduğunu ve galibiyeti taraftarlara hediye ettiklerini açıkladı. Teknik direktör Fatih Tekke ile yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade eden İrdem, "Nasıl başladıysak öyle gideceğimizi düşünüyorum. Fatih hocamızla iyi başlangıç yaptık. İnşallah gerisini de getiririz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2021-11-23 11:01:31



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