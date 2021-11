Başkan Doğan’dan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Doğan, “Öğretmenlik, Türk milletinde her zaman kutsal bir meslek olarak benimsenmiştir” dedi.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan, “24 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür ve ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenlik, Türk milletinde her zaman kutsal bir meslek olarak benimsenmiştir. Ülke olarak geleceğimizin şekillenmesindeki en büyük unsur eğitimdir ve eğitimin baş mimarları da elbette öğretmenlerimizdir. Başöğretmenimiz Atatürk’ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ özdeyişinde belirttiği gibi, öğretmenlerimizin üstlendiği görev büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlik, bilgeliği ve erdemliği temsil eden çok önemli bir meslektir. Bu açıdan baktığımız zaman, yarınlarımızı teslim edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin kişisel, sosyal ve kültürel yönde yetişmesinde, topluma faydalı birer fert olarak kazandırılmasında değerli öğretmenlerimize çok büyük görevler düşmektedir. Bizlere; sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, ilimi, bilimi, kısacası iyi ve başarılı bir insan olma yolunda gerekli olan her değeri öğreten öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, görevi başında şehit düşen eğitim neferlerimizi ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.