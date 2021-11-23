Başkan Örki, “Genç beyinlere ilim aşılayan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, “Fedakarca görevlerini yaparak, geleceğimize ışık olacak çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin hakları ödenmez” dedi.



24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yazılı bir mesaj yayımlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bir Milletin temel taşlarını oluşturmada öğretmenlik en önemli meslektir. Bir bireyin yetişmesinde ailesi ve öğretmenleri önemli unsurlardır” diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi. “Çocuklarımıza sadece okumayı yazmayı değil, vicdani, ahlaki duygularla birlikte, milli, manevi düşünceleri de aşılayan öğretmenlerimiz bizler için kıymetlidir” diyen Başkan Örki, mesajında şu görüşlere yer verdi; “Öğretmenlerimizin gayretleriyle, çocuklarımızın masum zihinleri geleceğe ışık olacak şekilde ilmek ilmek işleniyor. İşlenen bu taze zihinler de, ülkemizin geleceğine hukukçu, sanatçı, doktor, bilim insanı, devlet adamı olarak ışık tutuyorlar. Fedakarca görevlerini yaparak, geleceğimize ışık olacak çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin emekleri asla yadsınamaz. Bu düşüncelerle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor; ülkemizin dört bir yanında, şehir merkezi, dağ köyü, uzak, yakın demeksizin özveriyle genç beyinlere ilim aşılayan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

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