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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamelili madenci patlamada öldü

İHA

Çamelili madenci patlamada öldü

– Muğla’nın Dalaman ilçesinde maden ocağında dinamit patlamada görevli işçi ağır yaralandı. İşçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay, Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesinde meydana geldi. Krom madeni çıkarılan özel bir maden ocağında saat 15.30 sıralarında dinamit patlatma işlemi meydana geldi. Patlamada ateşleme görevlisi işçi göçük altında kaldı. Ağır yaralı olarak kurtarılan 36 yaşındaki Recep Uysal, acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Uysal hayatını kaybetti.

Öte yandan, Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesinde yaşadığı evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. (36) Recep Uysal’ın cenazesi Çameli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Uysal’ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından Karabayır Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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