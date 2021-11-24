Gençler arasındaki omuz atma kavgasında 1 kişi yaralandı

Denizli’de omuz atma yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Atalar Mahallesi Yeni Cami avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bekir T., 2 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı. Kent meydanında kendi halinde gezen 3 arkadaş ile Mustafa M. arasında omuz atma meselesinden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan kavgada, Bekir T. bıçakla bacağından yaralandı. Bıçakla yaralanan gencin acılar içerisinde yardım çığlığının duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bacağından yaralana ve darp edilen genç, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası etrafı dağılan gruptan Mustafa M. ekiplerce yakalandı. Şüpheli olan Mustafa M., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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