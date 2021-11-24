Denizli’de 10 mahallede su kesintisi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 25 Kasım'da içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 10 mahallede su kesintisi yapacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 25 Kasım 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, Topraklık, Pelitlibağ, Hacıkaplanlar, 15 Mayıs, Saraylar, İlbade, Muratdede, Sırakapılar, Altıntop ve Atalar mahallelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği açıklandı.

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