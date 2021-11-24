Başkan Örki, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Pamukkale ilçesinde yaşayan ve 2021 yılında emekli olan öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Örki, yeni emekli öğretmenlerle buluşmasında, “Böylesine tecrübe dolu ülkesi vatanı bayrağı için büyük fedakârlıklara imza atmış sizin gibi mümtaz şahsiyetlerle bir arada olmak bizim için çok önemliydi” dedi.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe sınırları içerisinde yaşayan, 2021 yılında mesleğe veda eden emekli öğretmenlerle bir araya gelerek, yıllarca yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen, “Hatıralar ile Öğretmenler” buluşmasına Pamukkale İlçe Kaymakamı Uğur Bulut ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nihal Şimşek ile 2021 yılında emekli olan öğretmenler katıldı.



Başkan Örki, “Öğretmenler unutulmuyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, emekli öğretmenlerle buluşmasında tüm katılımcı öğretmenlerle tek tek sohbet ederek, her birine emekleri için teşekkür etti. Başkan Örki, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlik mesleğinden 2021 yılında resmi olarak ayrılmış öğretmenlerimizle bir araya gelmek istediklerini belirterek, “Sizler bizim için değerlisiniz. Şimdiye kadar çeşitli övgü dolu sözleri duymuşsunuzdur. Bütün güzel sözleri, övgüleri hak ediyorsunuz. Öğretmenlerimizle sohbetimizde birçok öğrenciyi biz unutsak da, onlar hatırlıyor dediler. Gerçekten de öyle, hangi yaşta hangi meslekte olursak olalım öğretmenlerimiz unutulmuyor. Bugün aranızda edebiyat öğretmenim Ali Yavuz’da bulunuyor. Yıllar sonra, bu buluşmada hem sizlerle hem öğretmenimle bir araya gelmek beni çok mutlu etti” dedi.

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