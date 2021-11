Başkan Örki, “Kadına şiddet insanlığa ihanettir”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınlara uygulanan her türlü şiddete karşı olduğunu dile getirerek, “Bu hayatta ne bir çocuk ne de bir kadın hiçbir zaman şiddeti hak etmez” dedi.



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. Kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden Başkan Örki, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve önderliğinde toplumumuzda kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturma eylem planları yürütülmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, devletimizin bu eylem planlarına tüm toplum olarak katılım sağlayarak daha da etkili önlemler sağlanacağına inancım tamdır. Bu noktada Pamukkale Belediyesi olarak kadınlarımıza ve çocuklarımıza uygulanan her türlü şiddetin karşısında yer aldık, bundan sonra da bu tavrımızdan geri adım atmayacağız. Bu düşüncelerle birlikte, bu şiddete maruz kalarak dezavantajlı hale gelmiş kadınlarımızın da en büyük destekçilerinden biri olmayı da sürdüreceğiz” dedi.



“Pamuk Eller Üretiyor Projesi dezavantajlı kadınlara destek sağlayacak büyük bir projedir”

Belediye olarak dezavantajlı kadınlara destek olmak adına çok önemli bir projenin protokolünü kısa bir süre önce imzaladıklarını anımsatan Başkan Örki, “Pamuk Eller Üretiyor Projesi, Pamukkale Belediyesi olarak eşinden ayrılmış, çocuklarını yalnız büyüten veya kendisi ya da aile bireylerinden biri engelli olan dezavantajlı kadınlara destek sağlayacak büyük bir projedir. Pamukkale Kadın Üretim Merkezi PAKÜM’ün çalışmalarına başladık. Oluşturulan bu merkezde kadınların yenilikçi pazarlama yöntemleri ve eticaret gibi konuların yanı sıra ürün senaryosu, sosyal medya dili, kurumsal kimlik kazanma ve katma değeri yüksek ürün elde etme konularında eğitimler almaları sağlanacak ve proje sonunda kadın konukevleri veya ŞÖNİM’den gelen istekli kadınlarımızı da kooperatifimizde tam zamanlı istihdam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.