Su deposuna düşen işçi sedyeyle kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su deposuna düşen işçi sedyeyle kurtarıldı

İHA

Su deposuna düşen işçi sedyeyle kurtarıldı

Denizli’nin Honaz ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek su deposuna düşen işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatta çalışan Ömer Çiftçi, su deposu bölümünde dengesinin kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler halata bağlı sedye ile düşen işçiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan Çiftçi’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'un kurtarıcısı Hakan
YEREL HABERLER Denizlispor'un kurtarıcısı Hakan
Başkan Örki, “Kadına şiddet insanlığa ihanettir”
YEREL HABERLER Başkan Örki, “Kadına şiddet insanlığa ihanettir”
Çiçeği burnunda öğretmenler 24 Kasım'da yemin etti
YEREL HABERLER Çiçeği burnunda öğretmenler 24 Kasım'da yemin etti
Samet Aybaba: "Türk futbolunu yabancı futbolcular yönetiyor" "Futbolda içte olanlar ile dıştan gelenlerin savaşı var"
YEREL HABERLER Samet Aybaba: "Türk futbolunu yabancı futbolcular ...
Başkan Örki, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Örki, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
Denizli'de öğretmenler gününe özel turnuva yapıldı
YEREL HABERLER Denizli'de öğretmenler gününe özel turnuva yapıldı
Büyükşehir sınıf atladı
YEREL HABERLER Büyükşehir sınıf atladı
Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine sahip çıktı
YEREL HABERLER Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine ...
Balık çeşitliği artmasıyla tezgahlar şenlendi Tezgahlardaki bolluk ve çeşitlilik vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Balık çeşitliği artmasıyla tezgahlar ...
Denizli’de 10 mahallede su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de 10 mahallede su kesintisi
Ekmekten sonra simit de 2,5 TL oldu
YEREL HABERLER Ekmekten sonra simit de 2,5 TL oldu
PAÜ’den Türklerin tarihsel derinliğine yolculuk
YEREL HABERLER PAÜ’den Türklerin tarihsel derinliğine yolculuk
Gençler arasındaki omuz atma kavgasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gençler arasındaki omuz atma kavgasında 1 kişi ...
Çamelili madenci patlamada öldü
YEREL HABERLER Çamelili madenci patlamada öldü
Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)
YEREL HABERLER Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)
Sağlık durumu iyi giden Kadir İnanır gözetim altında tutuluyor Kadir İnanır’ın haftaya taburcu olması bekleniyor
YEREL HABERLER Sağlık durumu iyi giden Kadir İnanır gözetim altında ...
Kış dönemi trafik güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kış dönemi trafik güvenliği toplantısı yapıldı
Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet
YEREL HABERLER Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet
Başkan Örki, “Genç beyinlere ilim aşılayan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum”
YEREL HABERLER Başkan Örki, “Genç beyinlere ilim aşılayan bütün ...
Başkan Doğan’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Galericiler sitesi esnafından şehir içinde kalan meslektaşlarına çağrı 2. el sektörü parlayınca herkes galerici oldu, vekaletle satışlar takip altında
YEREL HABERLER Galericiler sitesi esnafından şehir içinde kalan ...
JASAT'tan hırsızlık şebekelerine şafak operasyonu
YEREL HABERLER JASAT'tan hırsızlık şebekelerine şafak operasyonu
Kuş cenneti Yayla Gölü kuruma noktasına geldi Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Yayla Gölü'nde sular 100 metre çekildi Yağışlardaki düşüş kuş cennetini kuruttu
YEREL HABERLER Kuş cenneti Yayla Gölü kuruma noktasına geldi Kesin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.