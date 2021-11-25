Kudüs turları yeniden başlıyor Denizli Müftülüğünden Kudüs turları hakkında açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen Kudüs turları, 20212022 yılları içerisinde yeniden başlıyor.



Kovid19 salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlayan turlar 'Üç gece dört gün' şeklinde düzenlenecek. Ziyaretlerde, iki ayrı konaklama türü olacak. Her iki konaklama türünde de yolculara üç öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olan vatandaşlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek.



20212022 yılları içerisinde Kudüs turları hakkında Denizli Müftülüğü’nden yapılan açıklamada; Kudüs turlarına yeniden başlanıldığını duyuruldu. Yapılan açıklamada; “Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 20212022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyor. Kovid19 salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlayan turlar 'Üç gece dört gün' şeklinde düzenlenecek. Ziyaretlerde, iki ayrı konaklama türü olacak. Her iki konaklama türünde de yolculara üç öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olan vatandaşlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek. Detaylı bilgi http.://www.hac.gov.tr internet adresinden, İl ve İlçe Müftülüklerinden edinilebilir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.