Denizlispor'da Ömer iyi başladı ardından sustu

DENİZLİ (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek rahat nefes alan Altaş Denizlispor'da golcü Ömer Şişmanoğlu çok iyi başladığı sezonda suskunluğa büründü. İlk 3 haftada transfer yasağını kaldıramayan yeşil-siyahlılara 4'üncü haftada gelen golcü Ömer Şişmanoğlu, ilk 4 müsabakasında 4 gol birden atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
Deneyimli golcü, 2-0 kazanılan Eyüpspor maçında 1, yine aynı skorla galip gelinen Adanaspor karşılaşmasında 2 gol attı. Ardından 2-1 kaybedilen Altınordu maçında ağları havalandıramayan Ömer, ertesi hafta 3-2 kaybedilen Yılport Samsunspor maçında rakip ağları sarstı. Daha sonra sakatlık problemi de yaşayıp suskunluğa bürünen 32 yaşındaki forvet, oynanan 5 maçta sevinç yaşayamadı.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-11-25 11:50:03
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