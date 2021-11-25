Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin’in dinletisine büyük beğeni

Merkezefendi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel etkinlik düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlikte ünlü şair Ataol Behramoğlu şiirlerini okudu. Müzisyen Haluk Çetin de, Behramoğlu’nun şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirdi. Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Yılmaz, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, parti il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şiir ve müzik dinletisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda ünlü şair Ataol Behramoğlu kitaplarını ve müzisyen Haluk Çetin de albümlerini okuyucuları ve dinleyicileri için imzaladı.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Pandemi nedeniyle yapamadığımız sosyal aktivitelerimizi bu dönem sizlerle birlikte yapma fırsatı buluyoruz. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Aslında geleceğimiz onların elinde. Eğer bugün muasır medeniyetler seviyesine gelebilmişsek, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenlerimiz vesilesiyle buralara kadar geldik. Hepinize emeklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bir çocuğu yetiştirmenin, bir aileyi yetiştirmek ve bir toplumu yetiştirmek olduğunu düşünüyorum. Mutlu aileler, düzenli aileler, refah toplumları getiriyor. Yerel yöneticiler olarak bizlere düşen çok önemli işler var. Sorumluluklarımızın farkındayız. Eğitime çok desteğimiz var. Bugün aslında sizin gününüz, sizler bizler için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Başta büyük önder başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

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