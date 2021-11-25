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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale’de hafta sonu vezneler açık olacak

İHA

Pamukkale’de hafta sonu vezneler açık olacak

Pamukkale Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergileri ile bu vergilere ait yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 Salı gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için hafta sonu veznelerini açık tutacak. Vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ödemelerini yapabilecek.

Pamukkale Belediyesi, vergi ödemelerinde vatandaşların mağdur olmaması için son ödeme tarihlerini web sitesinden, sosyal medyadan sık sık hatırlatmayı sürdürürken, vatandaşa ödeme kolaylıkları sunmaya da devam ediyor. Yılda 2 taksit halinde ödenen Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergilerini ve bu vergilerle ilgili olarak yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2021 Salı günü. Vatandaşlar, hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra ilçe halkının kolay ulaşımla ödemelerini yapabilmesi için Atatürk Caddesi’ndeki ve Deliktaş’taki ek binalarda ve Gözler mahallesinde bulunan veznelerden veya Tapu Müdürlüğü’ndeki ödeme noktasında yer alan vezneden ve daha da kolaylıkla web sitesi üzerinden de ödemelerini yapabiliyor. Pamukkaleli vatandaşlar, paraf karta 5, World karta 3 taksit imkânından da faydalanabiliyor.

Pamukkale Belediyesi, pandemi sürecinde hem belediye binalarında yoğunluğun yaşanmasına engel olmak hem de hafta içi ödemelerini yapamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için 27 Kasım 2021 Cumartesi ve 28 Kasım 2021 Pazar günleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında vezneleri açık tutacak. Bu hafta sonunda, Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binası ile Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasındaki vezneler vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca, vatandaşlar www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden de belediyeye gelmeden ödemelerini rahatça yapabiliyor.

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