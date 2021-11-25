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Denizli’de CHP’li kadınlar şiddete ‘hayır’ dedi.

İHA

Denizli’de CHP’li kadınlar şiddete ‘hayır’ dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Denizli İl Teşkilatı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde şiddet olaylarının son bulmasını talep etti.
25 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenleyen CHP’li kadınlar, kadın şiddetine “Dur” dedi.

CHP Kadın Kolları İl Başkanı Ayşen Kocabay, yaptığı açıklamada, “61 yıl önce canlarıyla bedel ödeyen bu cesur ve onurlu kadınların mücadelesi, bugün de bizlerin omuzlarında yükseliyor. Bu bilinçle, dünyaya ve ülkemize demokrasiyi, adaleti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, bir yandan örgütlü gücümüzü arttırırken, diğer yandan dünyadaki ve Türkiye’deki kadın hareketine ses katıyor, mücadeleyi birlikte büyütüyoruz. Kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor, şiddete uğruyor. 11 gün önce Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden katil Can Göktuğ Boz; ‘Birini öldürmeyi planladım, kadın direnemez diye onu öldürdüm’ demişti. Bizler, en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Genel merkezimizde ‘Alo Şiddet’ hattı kurduk. Yaşam en temel haktır diyerek projemize “YaşamHak” adını verdik. 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz” dedi.

İktidara geldiklerinde kadınlara yönelik hazırlanan yol haritasının “Altı ayda altı kolaylık” başlığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandığını sözlerine ekleyen Kocabay, “İktidara geldiğimizde kadına yönelik şiddetle mücadelemiz derhal başlayacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilden eş zamanlı olarak haykırıyoruz ve geliyor gelmekte olan diyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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