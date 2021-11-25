Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Denizli’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.



81 ildeki valiler ve ilçelerde kaymakamlarla eş zamanlı olarak yapılan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı” Denizli’de de Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlığında video konferans sistemi düzenlendi. Toplantıya Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci ve diğer protokol üyeleri katıldı. 2000’li yıllardan itibaren her yıl çeşitli etkinliklerle 25 Kasım anılırken, gerçekleştirilen konuyla ilişkin duyarlılık amaçlandı. Şiddete maruz kalan bireylerin ihtiyaç duydukları hizmetleri zamanında ve etkin olarak sunan kurumsal hizmet birimleri ile 81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri gibi kurumsal mekanizmalar yer almaktadır.



Öte yandan, 22 Eylül 2021 tarihinde, Valilik Konferans Salonunda, Vali Ali Fuat Atik’in başkanlığında, Denizli’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların üst düzey amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısında 4. Ulusal Eylem Planının tanıtımına ilişkin sunum yapıldı. Sunuma Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinde görevli ilgili personeller, Merkezefendi Belediyesi Başkanlığı, Pamukkale Belediyesi Başkanlığı ve diğer kuruluşlar katıldı. Toplantılarda; 4. Ulusal Eylem Planının tanıtımının yanı sıra, Kadına yönelik şiddetin, toplumun bütün kesimlerini etkileyen ve ilgilendiren küresel bir sorun olduğu, mücadelede tüm kurum kuruluşların ortak ve kararlı bir şekilde çalışmasının zorunlu olduğu üzerine vurgu yapıldı.

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