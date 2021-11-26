Alevleri söndürmek isterken dumandan zehirlendi

Denizli’de 3 katlı binanın 2. katında elektrik ısıtıcısının perdeyi yakması sonucu yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiği binada yangını söndürmeyi çalışan kadın, dumandan zehirlenmesi sonucu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangı, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 katlı binanın 2. katında oturan Sema A. ısınmak için elektrik ısıtıcısını çalıştırdı. Bu esnada Sema A. ısıtıcının perdeyi yakması sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı. Perdede başlayan alevler koltuğu sıçrayarak büyürken, Sema A. ise yangını söndürmeye çalıştı. Evin yandığını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, dumandan zehirlenen Sema A.’yı kurtardı. Sağlık görevlilerine teslim edilen Sema A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan Sema A.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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