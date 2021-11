Egekent Hastanesi 21 yaşında

20 yıldır tüm Denizli ve ülkeye etik, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunan Egekent Hastanesi 21. yaşını kutluyor. Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon hastaya hizmet vermiş olan ve her yıl hasta kapasitesini artıran Egekent Hastanesi, alanında uzman hekim kadrosu ve modern teknolojileri ile öne çıkıyor.



20 yıl önce Ege Hastanesi olarak kurulan, ardından yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam eden Egekent Hastanesi 2. yıldönümü dolayısıyla konuşan Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek, ‘Egekent Hastanesi, 21. yılını ‘öncelik insan’ sözüyle kutluyor. Her insan yaşamı boyunca sağlıklı bir nefes alabilmek için çabalar. Bizler de bu bilinç ile insanların hayatlarına sağlıklı bir nefes katmak için çabalıyoruz” dedi.



“Hasta kapasitemiz 1 yılda yüzde 28 arttı”

Açıldığı günden bu yana önemli başarılara ve pek çok ilke imza atıldığını belirten Üstek, “Sağlık hizmetini devraldığımız yıl olan 2020 yılında gelen hasta sayısını, 2021 yılında yüzde 28 artırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Deneyimli akademik ve uzman kadromuz, teknolojiyi yakından takip etmemiz; tüm doktor, hemşire, sağlık personeli ve yöneticilerimizin özverili çalışmaları bu başarıda büyük rol oynuyor. Kaliteli sağlık hizmetimizi her geçen gün daha fazla sayıda insana ulaştırmak ise bize güç veriyor” şeklinde konuştu.



“Her branşta multidisipliner yaklaşım başarı getirdi”

Egekent Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Peker ise; alanında uzman, akademisyen ve ilklere imza atan hekim kadrosu ile başarılara imza attıklarını kaydetti. Peker, şunları söyledi:

“6 bin 891 metrekare kapalı alanda 107 yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. 52 hekim sayımız ve 277 personelimiz ile bölgedeki referans hastane olarak sürdürdüğümüz hizmet sonucunda 20 yılda 2 milyon 400 bin hastayı sağlığına kavuşturduk”

