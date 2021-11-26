Denizlispor seri peşinde

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DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek nefes alan Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. İstanbulspor karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirten Fatih Tekke, "Geçen haftaki galibiyet bize moral ve motivasyon verdi. İnanıyorum ki galibiyet serileri başlatacağız. Amacımız bir an önce üst sıralara tırmanmak" dedi.

Ligde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Denizlispor'un 12 haftada 14 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-11-26 11:06:41



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