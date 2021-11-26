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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör spor kulüplerine tam destek

İHA

Amatör spor kulüplerine tam destek

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında 43 futbol, 6 voleybol, 3 basketbol, 4 tekvando, 5 kick boks branşlarında faaliyet gösteren toplam 61 spor kulübüne malzemeleri teslim edildi.

Merkezefendi Belediyesi’nin spora ve sporcuya destekleri devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘20212022 Sezonu Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Desteği’ programı düzenlendi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen programa çok sayıda amatör spor kulüp yöneticisi ve sporcusu katıldı. Etkinlikte 43 futbol, 6 voleybol, 3 basketbol, 4 tekvando, 5 kick boks branşlarında faaliyet gösteren toplam 61 spor kulübüne malzemeleri teslim edildi. Geçtiğimiz ay 104 okula malzeme desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi önümüzdeki günlerde de 12 engelli spor kulübüne malzeme desteği sağlayacak. Merkezefendi Belediyesi bu yıl 1 milyon TL üzerinde spor malzemesi desteği sağladı.

“104 okulumuza malzeme desteğinde bulunduk”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren amatör spor kulüpleri ile ilişkilerimiz çok iyi. Her zaman sporu destekliyoruz. Gençler bizim için çok önemli, onlar bizim umudumuz ve geleceğimiz. Gençleri topluma kazandırmak, ülkesine, vatanına hayırlı bir birey olmasını sağlamak için yerel yöneticilerin emeğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2019 yılından itibaren her yıl birbirinden ayırt etmeden amatör spor kulüplerine bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Pandemi öncesinde çalıştay formatında bir program yapmıştık. Sonuçlar çok iyiydi. Talepleri değerlendirdik. Bizler de çalışma arkadaşlarımızla birlikte dersimizi çalıştık. Eğitim Merkezefendi belediyesinin en önemli ve öncelikli konularından biri. Amatör spor kulüplerine yapmış olduğumuz desteklerin yanında okullarımıza da destek sağlıyoruz. 104 okulumuza malzeme desteğinde bulunduk. Engelli spor kulüplerine de 3 Aralık Cuma günü malzeme desteği sağlayacağız. Bu yıl 1 Milyon TL’nin üzerinde amatör spor kulüplerine desteğimiz oldu. Bu destek şu an güncel piyasada 1.5 milyon TL değerinde” dedi.

“Sporla iç içeyiz”
6 bin Merkezefendili’nin Merkezefendi Belediyesi’nin tesislerde spor yapma imkanı bulduğunu belirten Başkan Doğan, “12 tesisimizde farklı branşlarda hemşehrilerimize spor yapma imkanı sağlıyoruz. Yeni yerler bulma da zorlanıyoruz. Bulduğumuz yerler için değişiklik yapılması noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Alpaslan Mahallemize bir spor tesisi kazandırdık. O kadar mutluyuz ki hem ihtiyacı karşıladık hem de çocuklarımızı kazanıyoruz. Farklı mahallelerden de buraya çocuklar gelip spor yapıyor. Bu ihtiyacın çok önemli olduğunu fark ettik. Selçukbey Spor Eğitim Merkezinden çok iyi dönüşler alıyoruz. Okullarımıza da sahaları yapıyoruz, kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Şu an sporcu kursiyer sayımız 6 bine yaklaştı. Bizim için ciddi bir sayı bu. Çok talep var ve daha çok yer yapmamız gerektiğini görüyoruz. Sporla iç içeyiz. Ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayan yetenekli çocuklarımızın elinden tutuyoruz. Basketbol takımımız bu sene Süper Lig’de. Bu sene çok güzel bir alt yapı kurduk. Marka bir takımımız var bu noktada alt yapı da çok çok önemli. Gençlerimizi basketbola kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

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