AK Partili Şahin Tin, TBMM’de kabul edilen 5’inci Yargı Paketini değerlendirdi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen beşinci yargı paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahin Tin; “Düzenleme ile icra sisteminde köklü değişikliklere gidildi. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin salgın izinleri uzatıldı. Haciz edilen malların satışı artık açık artırmayla elektronik ortamda yapılacak. Çocukların teslimini icra konusu olmaktan çıkarıyoruz, artık icra travması yaşamayacaklar, onların üstün yararını koruyoruz” dedi.



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kamuoyunda yargı reformunun beşinci paketi olarak bilinen insan hakları eylem planı ve yargı reformu strateji belgesi kapsamında hazırlanan icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildiğini söyledi.



“Çocuklar icraya konu olmayacak”

Kabul edilen beşinci yargı paketi kapsamında icra sisteminde önemli değişiklikler yapıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin, “İcra sisteminde köklü değişiklikler getiren düzenlemeyi Meclis Genel Kurulunda kabul ettik” dedi. Şahin Tin; “Her alanda olduğu gibi yargıda da reformlarımız sürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve tespit edilen eksiklikleri sırasıyla yaptık. Bu kapsamda 1932 yılından beri uygulamada olan çocuk teslimi icra ilişkisi tamamen ortadan kaldırıldı. Çocukların teslimi artık icraya konu olmayacak. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanmakta olan zor kullanma usulü kaldırılmış oldu. Bu kapsamda çocuk tesliminde icra dairelerine yapılan ödemeler ortadan kaldırıldı. Doğacak masraflar ise devletimiz tarafından karşılanacak. Yapılacak olan bazı mevzuat değişikliklerinin ardından hızlıca belirlenecek pilot bölgelerde bu uygulama hayata geçirilecek” dedi.



“Çocukların menfaatini koruyacağız”

Çocukların tüm haklarının korunması adına gerekli adımları atmanın, düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olduklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Çocukların üstün yararı doğrultusunda ihtiyaç görülen adımları atıyoruz. Çocukların örselenmesine bu zorlu süreçlerden olumsuz etkilenmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Çocuğun ailesi ile görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulünü tamamen ortadan kaldırıyoruz. Çocuğun menfaatine aykırı olan her yanlışa dur diyecek, doğru olan adımları atmakta kararlı olacağız. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse de çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkının değiştirilmesi sağlanacak, ayrıca bu durum kararda da taraflara ihtar olarak belirtilecek. Yaşanan bu gelişmelerin çocukları sarsmaması için olumsuz etkilenme sürecini ortadan kaldırmış olacağız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz her evladımızın bizde yeri özeldir. Evlatlarımızı travmalardan uzak, daha iyi bir geleceğe kavuşturmak hepimizin görevi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



“İcra dairelerinde işlemler elektronik ortama taşınıyor”

Milletvekili Şahin Tin, kabul edilen düzenleme ile icra sisteminin dijital gelişmelere uygun hale getirildiğini, daha sade ve hızlı olmasının hedeflendiğini belirtti. Şahin Tin; “Bilindiği gibi yaklaşık 90 yıldır icra dairelerinde fiziki satış usulü uygulanmaktadır. İcra dairelerinde satışlar fiziki olarak gerçekleştirilmektedir. Bu düzenleme ile elektronik satış usulünü devreye alıyoruz. Bu kapsamda Şeffaf, takip edilebilir, internet erişimi olan her yerden daha fazla kişinin ulaşabildiği, alacaklı ve borçlu menfaatinin en üst seviyede korunduğu yeni bir sistem hayata geçirmiş oluyoruz" diye konuştu.



“İşlemler sade ve kolay hale geliyor”

Milletvekili Şahin Tin, Mecliste kabul edilen düzenleme ile icra sisteminin sadeleştirildiğini ve daha da kolaylaştırıldığını belirtti. Şahin Tin; “Dijital çağdaki gelişmeleri yakalamanın yanı sıra daha kolay, hızlı, sade ve herkesin erişimini kolaylaştıracak bir adımı icra dairelerini elektronik ortama taşıyarak atmış oluyoruz. Hacizli malların daha hızlı bir şekilde satışa çıkarılabilmesi için tarife usulü getiriliyor. İstihkak işlemlerinde mülkiyeti koruyucu hükümler düzenleniyor. Sicile kayıtlı malların kıymet takdirlerine ilişkin esaslar yeniden belirleniyor. Borçluya talebi halinde haciz edilen malını rızaya dayalı olarak satma imkânı veriliyor. Borcun icralarda taksitle ödenmesinde damga vergisinin alınması usulü ortadan kaldırılıyor” dedi.



“Hükümlülerin salgın izin süresi uzatılıyor”

Ülkemizin salgına karşı verdiği mücadelenin ve aldığı tedbirlerin titizlikle yürütüldüğünü belirten Milletvekili Şahin Tin; “Salgına karşı topyekûn bir mücadele içindeyiz. Salgın hemen her alanda etkisini ciddi oranda gösteriyor. Devlet millet el ele vererek her ne kadar tedbirler alsak da hala salgın tehdidi ülkemizi terk etmiş değil. Bu anlamda önlemler almaya, yeni tedbirleri yürürlüğe koymaya ve alınan tedbirlerin sürelerini uzatmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu düzenleme kapsamında kamuoyundan gelen yoğun talep de dikkate alınarak açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid19 nedeniyle izinli sayılmasına dair sürenin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılmasına imkân sunan bir adım daha atmış olduk. Önlemler almaya, tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz. İnşallah salgın tehdidini kararlı duruşumuz ile hep birlikte bertaraf edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.