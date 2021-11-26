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Kan davası cinayetine 4 ilde operasyon, 7 tutuklama

DHA

Kan davası cinayetine 4 ilde operasyon, 7 tutuklama


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 25 Eylül akşamı cami avlusunda silahlı saldırıya uğraması sonucu öldürülen 72 yaşındaki Veysi Özbey'in katil zanlıları, polisin Diyarbakır, Muğla, Sakarya ve Denizli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Aralarında bir jandarma uzman çavuşun da bulunduğu 9 kişinin karıştığı iddia edilen cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'dan 4 yıl önce Denizli'ye gelerek Honaz ilçesine yerleşen Veysi Özbey, geçen 25 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Yeni Camii de yatsı namazı çıkışında kimliği belirsiz 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan Özbey, kaldırıldığı Honaz Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği, katil zanlıları tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Cinayetin kan davası sonucu işlendiği üzerinde duran polis, olayın yaşandığı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
KAN DAVASINI BAŞLATAN İLK CİNAYET DİYABAKIR'DA, İKİNCİSİ DE DENİZLİ'DE İŞLENDİ
Öldürülen Veysi Özbey'in oğlu 22 yaşındaki Mehmet Özbey'in de 2017 yılında Diyarbakır'da cinayete karıştığı ortaya çıktı. Mehmet Özbey'in Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan Çıtak Ailesi'yle çıkan silahlı kavgada Hikmet Çıtak'ı tüfekle vurarak öldürdüğü, kardeşi Refik Çıtak'ı yaraladığı belirlendi. Mehmet Özbey'in tutuklu yargılandığı davada, babası Veysi Özbey'in de 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuksuz sanık olarak yargılandığı öğrenildi. Veysi Özbey'in bu olayın ardından Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine gelerek, yerleştiği öğrenildi.
KAN DAVASI NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, öldürülen Veysi Özbey'in kan davası nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti. Özbey'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen tetikçi İzzet Aygün (47), azmettirici olduğu ileri sürülen Şefik Çıtak (69) ve oğulları Süleyman Çıtak (47), Diyarbakır'daki olayda yaralanan Refik Çıtak (42), Hacı Ç. (35), cinayeti organize ettiği iddia edilen Yüksel Yılmaz (56), cinayete yardım ettikleri ileri sürülen Turgut Erdoğan (47), Aziz E. (47) ve jandarma uzman çavuş Erdi Türkcan (29) Diyarbakır, Muğla, Denizli ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Denizli'ye getirilen şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
CİNAYET ÖNCESİ 1 YIL KEŞİF YAPTIKLARI BELİRLENDİ
Yapılan araştırma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin cinayet öncesi bir yıl boyunca Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine gelip, Özbey'i takip ederek keşif yaptıkları da tespit edildi. Cinayeti organize ettiği ileri sürülen Yüksel Yılmaz'ın yeğeni olduğu belirlenen sözleşmeli Uzman Çavuş Erdi Türkcan'ın iddiaya göre, Çıtak ailesinden aldığı parayı tetikçi ve yardım eden kişilere dağıtmakla görevli olduğu ileri sürüldü.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Aziz E. ve Hacı Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 kişi 'Kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-11-26 22:04:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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