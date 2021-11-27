Camide kanlıları tarafından öldürülen kişinin katilleri yakalandı 4 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalanan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde namaz çıkışı kan davalıları tarafından cami avlusuna kurulan pusuyla öldürülen Veysi Özbey’in katileri 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Aralarında 1 askeri personelin de bulunduğu 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.



Diyarbakır’da 4 yıldır önce H.Ç'nin bir yakını tarafından öldürülmesinin ardından kan davalılarından kaçan Veysi Özbey, Denizli'nin Honaz ilçesine taşınarak sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Kan davalıları tarafından takip edilen Veysi Özbey, 25 Eylül tarihinde Honaz’ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeni Camide yatsı namazından çıktıktan sonra cami avlusunda kurulan silahlı pusu sonucu hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından çevrede bulunan güvenlik ve KGYS kameraları ile PTS kayıtlarının titiz ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi neticesinde şüphelilerin kimlikleri ile kiralık kullandıkları sahte plakalı araç tespit edildi. Genişletilen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Denizli, Diyarbakır, Muğla ve Sakarya illerinde jandarmanın düzenlediği eş zamanlı koordineli operasyonlarda 1’i askeri personel olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet hafif makinalı tüfek, 4 adet tabanca, 383 adet tabanca fişeği, 2 adet araç plakası, dijital materyaller ve evraklar ele geçirildi.



“Kan Gütme Saiki İle Öldürmeye Azmettirme” ve “Kan Gütme Saiki İle Öldürme” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.A. (47), Ş.Ç. (69), S.Ç. (47), R.Ç. (42). Y.Y. (56), T.E. (47) ile E.T. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Ç. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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