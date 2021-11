Denizli OSB Mesleki Eğitim ve Test Merkezi projesinde imzalar atıldı Denizli’deki tüm aktörlerin ortak olduğu projenin genç istihdamına büyük katkı sağlaması hedefleniyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA’nın 2021 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan “Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi” projesinde imzalar atıldı.



Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odası, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Sanayi Odası ortaklığı ile başvurmuş olduğu “Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi Güdümlü Projesi”, Denizli sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağını geliştirerek nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ve sanayi sektörünün rekabet gücünün artırılmasının önünü açacak. GEKA’nın, İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı kapsamında yürütülecek proje ile Denizli ilinde tekstil ve makine sektörleri başta olmak üzere, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağının geliştirilmesi, nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması ve sanayi sektörünün rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.



Bu amaç doğrultusunda; iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikte, değişen bilgi ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacı yetiştirilecek ve Denizli sanayisi ile bölge geneline kazandırılacak. Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının modüllerine uygun sertifikalı ve nitelikli eğitimler sayesinde işsizler meslek hayatına kalifiye eleman olarak kazandırılacak. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman problemine kalıcı çözümler getirilecek. Proje’nin hedefleri doğrultusunda, yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması için yenilik, girişimcilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesini artırmaya yönelik yapının oluşturulması ve nitelikli işgücüne sahip etkin bir iş gücü piyasası oluşturulması için uygulamalı Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezinin kurulması ve hizmete açılması planlanıyor. Proje kapsamında tekstil teknolojisi, makine ve metal teknolojisi vb. eğitim atölyeleri kurulacak. Atölyelerde ve merkezde gerçekleştirilecek eğitimlerin akabinde Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi’nde tekstil ve makine sektörlerine yönelik test hizmetleri verilecek. Toplam bütçesi 6 milyon 700 bin TL olan projenin, yüzde 75’ine karşılık gelen 5 milyon 25 bin TL’si GEKA tarafından, yüzde 25’i olan 1 milyon 675 bin TL’si ise başvuru sahibi kurum olan Denizli OSB tarafından karşılanacak. Projenin 24 ayda tamamlanması planlanıyor.



İmza törenin açılışında konuşan Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Hep beraber çalışmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu konuda bize yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



“Denizli’ye 100 milyonluk katkı sağlayacağız”

Denizli’nin DTO, DSO ve Denizli OSB’nin hazırladığı projelerle Avrupa Birliği’nden destek olan en yüksek bütçeli projelere imza atan illerden birisi olduğuna dikkat çeken DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da, “Bu projede yer alan mesleki eğitim merkezi ve uygulama atölyelerinin kurulması ile bu atölyelerde test çalışması yapılmasını çok önemsiyoruz. Mesleki eğitim çok önemli ama bu projenin içeriği ve faydaları ise bambaşka olacaktır. Evlatlarımız hangi meslekle ilgililerse o meslekte iş bulma imkanına sahip olacaklar. Bu proje Denizli’miz için yeni bir alan açacak ve yeni projeler için örnek olacak. DTO olarak Denizli OSB ve Üniversitemizle birlikte yeni projeler için daha sıkı çalışacağız. Teknik tekstil ile ilgili biz yola çıktığımızda 12 sektörü buluşturabilme anlamında ek projeler oluşturduk. Denizli OSB ile birlikte çalıştığımız yüzde 100’ü hibe olan 66 milyonluk projeyi inşallah 1 yılda 100 milyona çıkararak Denizli’mize kazandıracağız” diye konuştu.



“Üniversite sanayinin içinde”

Üniversite – sanayi işbirliği kapsamında çok yoğun çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan ise, şöyle konuştu:

“Bu proje de bu çalışmalarımızın en somut örneklerinden birisi. Bugün burada çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. ‘Üniversite nerede’ sorusunun cevabı, ‘Üniversite sanayinin içerisinde’ olacak. Projenin hem eğitim kısmında hem de test merkezi kısmında biz varız. Özellikle test merkezine alınacak cihazlara çok dikkat ettik. Üniversite ve sanayimizdeki cihazların varlığına dikkat ederek ekstra bir maliyetten kurtardık. Sanayimizin üniversitemize kucak açması. Bizi her zaman mutlu etti. Biz de onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz”



“Genç istihdamına katkı sağlayacak”

Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi projesinin GEKA’nın desteklediği ön önemli projelerden birisi olacağına dikkat çeken GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan da, şu bilgileri paylaştı:

“Yıllardır üzerinde çalıştığımız konular kapsamında Denizli OSB’de önemli bir proje hayata geçirilmiş oldu. Güdümlü projelerde ortaklı yapılar tercih ediliyor, ortaklı yapılar makbul oluyor. Bu projede de tüm taraflar yani Denizli’mizdeki tüm aktörler projenin içerisinde yer alıyor. GEKA olarak tüm ortaklarımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Kalkınma ajanslarının 2022 teması ‘Genç İstihdamı’ olarak belirlendi. Bu anlamda bu projenin sonuçları ve ilerlemesi de genç istihdamına büyük katkı sunacaktır”



“Büyükşehir olarak bu projeye ortağız”

Çok önemli bir proje olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Çok önemli bir projeye birlikte imza atıyoruz. Her zaman her yerde istenilen Şehrimizin gelişmesi noktasında ana eleman ihtiyacı noktasında çok çok üst seviyeye geçti. Bu açığın kapanması noktasında zorluklar yaşanıyor. Büyükşehir olarak bu projeye ortağız ve bizde istihdamı artırmak ve çalışanlar kazandırmak amacıyla bu proje önemli” ifadelerini kullandı.



“İnşallah atacağımız adım Denizli’ye hayırlı olur”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik da, faaliyetin çok başarılı olacağını belirterek, “Bugün burada Denizli adına önemli bir faaliyeti hayata geçirmek için toplanmış bulunmaktayız. Bende herkesin ifade ettiği gibi çok ayrı bir mutluluk. Çünkü hep bir araya gelip birlikte düşünerek, Denizli kültüründe var olan, bir araya gelip bu masada hep beraber somutlaştırdık ve güzel bir hizmet için adım atacağız. İnşallah atacağımız adım Denizli’ye hayırlı olur” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından “Denizli OSB Mesleki Eğitim ve Test Merkezi” projesinin sözleşmesi Vali Atik ve proje ortağı kurumlar tarafından imza altına alındı.



Denizli OSB toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Denizli Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu, Denizli OSB Başkan Vekilleri Necip Filiz ve Derya Baltalı ile Denizli OSB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

