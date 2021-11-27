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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Örki, Pamukkale Belediyespor ailesini ağırladı

İHA

Başkan Örki, Pamukkale Belediyespor ailesini ağırladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Onursal Başkanı olduğu Pamukkale Belediyespor’un sporcularıyla bir araya geldi. Başkan Örki “Önemli olan kupalar almak değil, spor hakkında farkındalık yaratabilmek. Sporcularımız başarılarıyla bizleri gururlandırıyor” dedi.

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediye Spor Kulübü ailesiyle bir araya geldi. Pamukkale Belediyesi YSE ana binası içinde gerçekleşen buluşmaya Pamukkale Belediye Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, tekerlekli sandalye basketbol, kadın voleybol, basketbol, halter, karate, kick boks, dart, masa tenisi, güreş ve ayak tenisi branşında yer alan sporcular ile antrenörleri katıldı.

"Hedefimiz örnek sporcular yetiştirmek"
Tesisleşmenin önemine değinen Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Spora önem vermek için sporcuya önem vermek gerekir. Gençlere imkanlar sağlayacaksın ki sporcu kendini gösterebilsin. Bunun için tesisler lazım. Bu bilinçle Pamukkale Belediyesi olarak onlarca tesis yapıyoruz. 31 adet futbol sahası, 2 adet uluslararası standartlarda futbol sahası, 25 tane voleybol ve basketbol sahası, 1 gençlik merkezi yapıyoruz. Bu tek nefeste saydığım onlarca tesise birçok belediye kavuşamamış durumda ama biz bunların ihalelerini yaptık, artık yavaş yavaş mahallemizin, gençlerimizin önüne sunmaya da başladık. Bizim hedefimiz sporu bu şehrin bu ilçenin en ücra yerlerine kadar ulaştırabilmek. Böylelikle şehrimizdeki yetenekli olup fırsat bulamamış çocuklarımıza, gençlerimize olanak sağlamak, onları profesyonel spor imkanlarıyla tanıştırmak. Bunun sonucunda da şu an önümde duran onlarca madalya ve kupaların yenilerini kazanmak. Hedefimiz Avrupa’da ve Dünya’da İstiklal marşımızı okutmak, al bayrağımızı göklere çektirmek. Bunun yanında da örnek sporcular yetiştirmek. Siz Pamukkale Belediyesporlu sporcular olarak gençlere örnek olmalısınız. Önemli olan kupalar almak değil, spor hakkında farkındalık yaratabilmek. Bilmenizi isterim ki sürekli gözüm sizin üzerinizde, gönlüm sizlerin yanınızda. Her maçınıza gelemesem de bilin ki orada tribünde bir yerlerde Başkanınız gönülden sizlere destek oluyor" dedi.

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