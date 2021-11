İdrarda kanama şikayetiyle gelen hastanın mesanesinde tümör olduğu saptandı

Denizli’de idrarda kanama şikayetiyle Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne başvuran hastanın mesanesinde 5 santimetrelik balonlaşma olduğu ortaya çıktı. Balonlaşmanın içerisinde büyük bir tümörel oluşum olduğunu saplanan hasta, Üroloji uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç’ın yaptığı başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.



Denizli’de yaşayan Hasan Zeren, uzun süredir devam eden idrarda kanama şikayetinden dolayı Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne başvurdu. Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç tarafından gerekli muayeneleri yapılan Zeren’in mesanesinin içerisinde bulunan 5 santimetrelik balonlaşmada tümör olduğu saptandı. Tümörden kaynaklı sağ böbreğinde şişme olan hasta, Dr. Gürağaç tarafından kapalı ameliyata alındı. Mesanenin içerisinde bulunan tümör tamamen temizlenerek başarılı bir ameliyat geçiren hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak rahatsızlığından kurtuldu. Tümöre tamamen müdahale edildiğini belirten Op. Dr. Ali Gürağaç, “Hasan amca uzun süre devam eden idrarda ağrısız kanama şikayeti ile bize başvurduğunda mesanesinde yaklaşık 5 santimlik tümöral oluşumla beraber, mesanesinin boşalmasında bozukluğa bağlı fıtıklaşma yani balonlaşma olduğunu tespit ettik. 5 santim balonlaşma dokusunun içerisinde de büyük bir tümöral oluşum olduğunu sapladık. Bu üroloji açısından zor bir vaka. Sağ böbreğinden mesanesine gelen idrar kanalı da bu tümörel oluşum tarafından tıkandığı için sağ böbreğinde de ileri derecede şişme ve enfeksiyon tablosu söz konusuydu. Enfeksiyona hemen müdahale edip amcamızı yatırdık. Daha sonra ameliyata alarak mesanesinin içindeki 5 santimlik tümörü kazıdık. Sonrasında mesane divertikülü içerisindeki fıtıklaşmada büyük tümöral oluşumu da rezeke ettik” dedi.



“Ameliyattan sonra daha 24 saat olmamasına rağmen kendisi gayet iyi”

Hastanın 24 saat geçmeden durumunun normale döndüğü belirten Dr. Gürağaç, “Üroloji açısından gerçekten zorlu bir vaka. Çünkü bu balonlaşma yani fıtıklaşma içerisindeki dokuyu bir balon gibi düşünün genişledikçe inceldiği için oradaki tümöral dokuyu çıkarmak gerçekten üroloji açısından ekstrem bir durum. Bu tür vakaların genellikle açık cerrahi ile çıkarılması söz konusudur. Fakat Hasan amcanın burada idrar ve mesanesine gelen idrar kanalında, çok yakın bir lokalizasyondan geçtiği için kapalı olarak ameliyat yapmaya karar verdik. Mesanesinin içerisindeki tümörleri tamamen temizledik. Ameliyatın üzerinden daha 24 saat geçmemesine rağmen kendisini gayet iyi hissediyor. İdrarda kanama şikayetleri tamamen geriledi. Sağ böbreğindeki ağrı şikayeti ortadan kalktı. Şimdi Hasan amcanın patoloji sonucunu bekleyeceğiz. Patoloji sonucuna göre mesane tümörünün evrelemesi yapılacak. Bu evreleme sonucuna göre mesane içerisine kemoterapi ya da immünoterapi seçenekleri söz konusu olabileceği gibi ek cerrahi girişimlerde söz konusu olabilir. Şu an için bekleme aşamasındayız. Şu an durumu gayet iyi. Hep beraber patoloji sonucuyla kalan süreci beraber yönetmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hastanedekiler her 10 dakikada bir durumumu soruyordu”

Yapılan başarılı ameliyattan dolayı teşekkür eden Hasan Zeren, “İlk başta çok korkmuştum. Ameliyat olduktan sonra gayet iyiyim. İnşallah patoloji sonuçları iyi gelir. Bir kaç damla idrardan sonra kan damlası geliyordu. Bir iki gün devam etti. Ondan sonra kesildi. 1 hafta sonra yine başladı. Hiçbir rahatsızlığım yoktu. Böyle bir hastalık olacağını tahmin etmiyordum. Sağlam gayet iyiydim. Bir ağrım ve acım yoktu. Sonra bu duruma geldik. Ali Hoca beni ameliyat etti. Tüm ameliyatı baştan sona izledim. Ameliyattan sonra kısa sürede toparlandım. Hastanedeki görevliler her bir 10 dakikada bir veya yarım saatte bir gelip durumumu ağrım sızım olup olmadığını soruyorlar. Temizlik yönünden iyiler ve ameliyat iyi geçti. Doktorum Ali Gürağaç’tan Allah razı olsun. Onun sayesinde ve ondan da çok memnunum. Gayet iyi bir şekilde ameliyatın başarılı olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

