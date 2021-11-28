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MHP’nin 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu' buluşmaları Denizli’yle devam etti MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “Yüksek faizi savunmak, Türkiye'de kaynak çıkışına sağlamaktan başka anlam taşımaz”

İHA

– MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Yüksek faizi savunmak, Türkiye'de kaynak çıkışına sağlamaktan başka anlam taşımaz" dedi.

MHP’nin 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu' buluşmaları Denizli’yle devam etti MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “Yüksek faizi savunmak, Türkiye'de kaynak çıkışına sağlamaktan başka anlam taşımaz”

– MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Yüksek faizi savunmak, Türkiye'de kaynak çıkışına sağlamaktan başka anlam taşımaz” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan "Adım Adım 2023İl İl Anadolu" buluşmaları Denizli ile devam etti.
Programın açılışında konuşan MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akçay, "Bu siyasal kuşatmalar, döviz saldırıları, 10 büyükelçinin milli egemenliğimize yönelik hadsiz açıklamaları, ekonomik saldırılar ve yalan haberlerle yapılan algı operasyonları, terör örgütleriyle eş zamanlı ve aynı amaca yönelik söylemler, güçlenen Türkiye'ye boyun eğdirmek için yapılan operasyonlardır. Biz MHP olarak il il dolaşarak, Türkiye'nin büyük ilerleyişi karşısında milli bekamızı tehlikeye atmak isteyenleri, milli güvenliğimizi tehdit edenleri, içeriden ve dışarıdan her cepheden saldırıları milletimize anlatıyor, dikkat çekiyoruz. Gezi terörüyle başlatılan, 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine dönüştürülen, kuşatma ve ekonomik operasyonlarla devam eden bu saldırılar, Türkiye'yi durdurma ve küçültme planının bir parçasıdır, bağımsız Türkiye'ye diz çöktürme çabasıdır. Milli çıkarlarına sahip çıkan Türkiye'ye 'boyun eğ' diyorlar. Ancak buradan tekrar ifade ediyoruz ki hiç kimse boşuna heveslenmesin. Bu habis amaçları, kursaklarında kalacaktır. Çünkü onların karşısında büyük Türk milleti vardır, MHP vardır, Cumhur İttifakı vardır" dedi.

Durmuş Yılmaz’a yüklendi
Durmuş Yılmaz’ı yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiren Grup Başkan Vekili Akçay, “Durmuş Yılmaz, geçen hafta açıklama yaparak çok vahim bir provokatörlüğe imza attı. Bu paylaşımında ‘ben sizleri bu gün Cuma dolayısıyla geçe 12'den sonra teyakkuza davet ediyorum, resmi gazeteyi takip etmenizi tavsiye ediyorum’ diyerek ekonomide panik ve kaos oluşturmaya yönelik açıklamalar yaptı. Ve İP’in partneri olan HDP’nin milletvekilleri de bunu paylaştılar daha doğrusu paslaştılar. Durmuş Yılmaz’ın yaptığı bu açıklama sermaye piyasası kanununa göre suç teşkil etmektedir. Böyle kaos karamsarlık ve piyasalarda panik oluşturmak için küresel çetelerin tetikçiliğini yapmıştır. Durmuş Yılmaz, yazıklar olsun, yıllarca Merkez Bankası başkanlığını yaptı. Şimdi faiz lobilerinin sözcülüğü ile ekonomide nasıl kaos çıkartılır bunun peşinde. CHP’den Faik Öztrak ile birlikte bunu yapıyorlar” diye konuştu.

“Hangi dağda kurt öldü”
Dolarda yaşanan artışlarla ilgili olarak da açıklama yapan Akçay, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye’deki ihracat istihdam üretim verileri gayet iyiyken ihracat rakamları istihdam rakamları iyiyken buna rağmen istihdamda artış söz konusu üretim verileri gayet iyiyken dünya piyasalarından olumlu sinyaller gelirken ne oldu da dolar bir anda 13 TL'ye yükseldi, sebep ne bunun bir tek açıklaması var. Ekonomik spekülasyon ve operasyondur. Psikolojik algı yapılıyor. Doların yükselmesinde hiçbir ekonomik gerekçe ve temeli yoktur. Geçmiş yıllardaki 2008 yılından bu yana film makarasına geriden bu güne çevirelim, özellikle 2018 yılından bu yana Trump’ın 'Türkiye ekonomisini yok edeceğiz' açıklamasından sonra dört tane operasyon geçirdi Türkiye. Son yaşananların hiçbir ekonomik temeli yok. Daha öncekilerin bir sebebi ekonomik temeli varken bunun yok. Bu spekülasyon amaçlı bir operasyon. Hangi dağda kurt öldü de haberimiz yok kardeşim. Doların yükselmesi tamamen psikolojik algı operasyonları neticesinde olmuştur. Kesinlikle bir kriz ortamı olmamıştır ve yoktur. Sanayi ve tarım üretiyor mu üretiyor. Ticaret işliyor mu işliyor. Peki hiçbir fabrika işçi çıkarttı mı üreten çalışan istihdamı arttıran fabrikalar işçi çıkarmadı aksine istihdam artışı oldu. Sanayi işliyor, ticaret işliyor, işçi çıkartılmadı. Milli çıkarlarımıza sahip çıkmamızın acısını döviz artışıyla ödetmeye çalışıyorlar terörle mücadele karşılığını kur üzerinden almaya çalışıyorlar. Irak’ta Libya'da mavi vatanda Karabağ'daki kararlılığımızı dövizle püskürtmeye çalışıyorlar. Döviz operasyonları boşunadır.”

“Boşuna uğraşıyorlar”
Dolardaki artışla faiz lobisi yapanların çabasının beyhude olduğuna dikkat çeken Akçay, “Türkiye'yi asla teslim alamayacaklar Türk milletine diz çöktüremeyecekler. Biz elbette tüm vatandaşlarımızın insanlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları biliyoruz. Artan döviz kurlarından şikâyetleri ve vatandaşımızın gıdasına nasıl zarar verdiğini gayet iyi biliyoruz. Ancak hükümetin takip ettiği bu politika doğrudur. Bunu kararlılıkla ve istikrarla hiçbir yalpalama göstermeksizin devam ettirmek lazım. Yüksek faizi savunmak Türkiye'de kaynak çıkışına sağlamaktan başka anlam taşımamaktadır. Bu bakımdan biraz sabredip, paniğe kapılmadan bu sürçleri götürmemiz gerekecek. Elbette bütün sıkıntılarımız geçecek, milli ve yerli üretim ekonomisiyle hepsini aşacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, katılımcılara Denizlispor forması hediye etti. Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan da, Grup Başkan Vekili Akçay’a keyfiye takdim etti.
Programa MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, parti teşkilatları, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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