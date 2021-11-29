Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan Büyükşehir'in altın kızları durdurulamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan Büyükşehir'in altın kızları durdurulamıyor

İHA

Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan Büyükşehir'in altın kızları durdurulamıyor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan’dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı, Avrupa'nın ardından bir şampiyonlukta Balkanlar'dan aldı.

Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde 2628 Kasım tarihlerinde yapılan Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları şampiyonaya damgasını vurdu. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda aldıkları derecelerle gönüllerde taht kuran Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan’dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı, tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Takım halinde Balkan Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen aynı organizasyonda bireysel kata kategorisinde de birinciliği alarak altın madalyanın sahibi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Peri Koyuncu ise bireysel kata müsabakalarında bronz madalya almaya hak kazanarak Denizli ve Türkiye'ye bir madalya daha getirmenin gururunu yaşadı.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"
Müsabakalarda Denizli ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden Denizli'nin altın kızlarını tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyespor sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan’a "Sizlerle gurur duyuyoruz" mesajını gönderdi. Ekibin yeni madalyalarla bir kez daha kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Zolan, "Hırvatistan’da düzenlenen 21. Balkan Gençler Karate Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olan sporcularımız Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan’ı, bireysel olarak Balkan Şampiyonu olan sporcumuz Damla Su Türemen ile bronz madalya kazanan Peri Koyuncu’yu yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan'dan mutlaka bir dalda spor yapın çağrısı
Spora ve sporcuya olan desteklerinin aratarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 20'nin üzerinde ücretsiz spor kursu verdiklerini hatırlattı. Sporun ruh ve beden sağlığının yanında bir kurallar zinciri olduğunu, insanı disipline ederek hayata hazırladığını kaydeden Başkan Zolan, şunları belirtti: "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlaka bir dalda spor yapmalarını istiyoruz. Denizlimizin gençlerine destek verdikçe çok şükür başarıları da gümbür gümbür geliyor. Bizim çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Allah'ım başarılarını daim eylesin” dedi.

Altın kızların 2021 dereceleri
2021 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Bayan Takım Kata Türkiye Şampiyonu, 2021 Avrupa Şampiyonası Ferdi Kategoride Damla Su Türemen Avrupa Şampiyonu, 2021 Avrupa Şampiyonası Bayan Takım Kata’da Avrupa 2.’liği,
2021 Büyükler Türkiye Şampiyonası, Damla Su Türemen Türkiye Şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Daha iyi yerlerde olacağız
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Daha iyi ...
Polislerin silah çekerek etkisiz hale getirdiği magandaların kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Kaza yapan magandadan polise gitmesi için küstah teklif
YEREL HABERLER Polislerin silah çekerek etkisiz hale getirdiği ...
548 kilometrelik Büyük Menderes Nehri'nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor
YEREL HABERLER 548 kilometrelik Büyük Menderes Nehri'nin sadece 7 ...
Hayatını kurtaran İHA muhabirini evinde ağırladı Ölümden dönen yaşlı kadın, kendisini kurtaran ve ziyarette gelen İHA ekibine teşekkür etti 5 gün sonra hayatını kurtardığı Emine teyze ile buluştu
YEREL HABERLER Hayatını kurtaran İHA muhabirini evinde ...
Fırtına cips paketlerini uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına cips paketlerini uçurdu
Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı Aşırı alkollün etkisiyle beraber kaldığı arkadaşı tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
2 çocuk annesi Serya'dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi Serya'dan 3 gündür haber alınamıyor
İstanbul’dan gelen uçak Antalya’ya inemeyince Denizli’ye indi Büyük korku ve panik yaşayan yolcular iner inmez yakınlarına koştu
YEREL HABERLER İstanbul’dan gelen uçak Antalya’ya inemeyince ...
MHP’nin 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu' buluşmaları Denizli’yle devam etti MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “Yüksek faizi savunmak, Türkiye'de kaynak çıkışına sağlamaktan başka anlam taşımaz”
YEREL HABERLER MHP’nin 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu' buluşmaları ...
Kızılcabölükspor - Hacettepespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Hacettepespor (FOTOĞRAFLAR)
Kızılcabölükspor - Hacettepe Spor: 3-0
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Hacettepe Spor: 3-0
Dikiş makinesiyle 3 çocuğuna üniversite okuttu Küçücük dükkanda 16 yıldır sürdürdüğü terzilikle 3 çocuğunu okuttu
YEREL HABERLER Dikiş makinesiyle 3 çocuğuna üniversite ...
İdrarda kanama şikayetiyle gelen hastanın mesanesinde tümör olduğu saptandı
YEREL HABERLER İdrarda kanama şikayetiyle gelen hastanın mesanesinde ...
Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı Denizli’de alkollü baba ve oğul polisten kaçarken silahla terör estirdi Silahla havaya açılan ateşte kovanlardan biri evin penceresinden girerek tavana isabet etti
YEREL HABERLER Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 ...
Başkan Örki, Pamukkale Belediyespor ailesini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Örki, Pamukkale Belediyespor ailesini ağırladı
Denizlispor deplasmandan 1 puanla dönüyor Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Denizlispor deplasmandan 1 puanla dönüyor Spor Toto ...
Binlerce süt üreticisine önemli destek
YEREL HABERLER Binlerce süt üreticisine önemli destek
Aşk engel tanımadı Önlerine çıkan tüm engelleri aşıp mutlu bir yuva kurdular Hiç bir engeli bulunmayan genç kız, aşık olduğu engelli gençle hayatını birleştirdi
YEREL HABERLER Aşk engel tanımadı Önlerine çıkan tüm engelleri aşıp ...
Denizli OSB Mesleki Eğitim ve Test Merkezi projesinde imzalar atıldı Denizli’deki tüm aktörlerin ortak olduğu projenin genç istihdamına büyük katkı sağlaması hedefleniyor
YEREL HABERLER Denizli OSB Mesleki Eğitim ve Test Merkezi projesinde ...
Camide kanlıları tarafından öldürülen kişinin katilleri yakalandı 4 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalanan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı
YEREL HABERLER Camide kanlıları tarafından öldürülen kişinin ...
Baba oğul arasında yaşanan bıçaklı kavganın nedeni taşınma parasıymış
YEREL HABERLER Baba oğul arasında yaşanan bıçaklı kavganın nedeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.