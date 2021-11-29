Devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Fethi Bulut (65), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Beylerli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmek için yola çıkan Fethi Bulut´un direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Bulut'un cesedi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çardak Ramazan ÇETİN

2021-11-29 12:14:37



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