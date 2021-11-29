Kızılcabölükspor umutlandı

DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci haftadan bu yana düşme hattında yer alan Kızılcabölükspor, son 3 maçından 7 puan çıkararak seyircisine umut verdi. İlk galibiyetini 13'üncü haftada evinde Kuşadasıspor'u 4-0 yenerek elde eden Denizli temsilcisi, 68 Aksaray Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra konuk ettiği Hacettepespor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Kümede kalma barajıyla arasındaki 5 puanlık farkı 1'e indiren sarı-kırmızılı takım, 19'uncu sıradan 17'nci basamağa yükseleyerek moral buldu. Bu haftayı bay geçirecek Kızılcabölükspor, bir sonraki maçında Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u yenerek ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-11-29 12:49:38
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