Denizli’de ihracat yüzde 33.9 arttı, ithalat yüzde 6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre Denizli’de ihracat yüzde 33.9 arttı, ithalat ise yüzde 6 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 artarak 392 milyon 385 bin dolar, ithalat ise yüzde 6,0 azalarak 111 milyon 712 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 10. il olurken ithalatta da 15. sırada yer aldı. 2021 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı 382 milyon 158 bin dolar ve yüzde 97,39'luk pay ile imalat sanayi aldı. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 7 milyon 591 bin dolar ile yüzde 1.93, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise 2 milyon 254 bin dolar ile yüzde 0,57 oldu.



İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı 106 milyon 95 bin dolar ve yüzde 94,97'lik oranla imalat sanayi aldı. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 5 milyon 17 bin dolar ile yüzde 4.49; su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı 515 bin dolar ile yüzde 0,46 oldu.



En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

2021 yılı Ekim ayında Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 53 milyon 472 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 35 milyon 832 bin dolar ile ABD ve 33 milyon 931 bin dolar ile Almanya izledi.



En fazla ithalat yapılan ülke Bulgaristan oldu

2021 yılı Ekim ayında Denizli’ye en fazla ithalat Bulgaristan’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 19 milyon 519 bin dolar olarak gerçekleşti. Bulgaristan’ı sırasıyla 14 milyon 492 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 13 milyon 424 bin dolar ile Özbekistan izledi.

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