FETÖ ve PKK soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Denizli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ve Örgüt Propagandası Yapma suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile yapılan çalışmalar neticesinde, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında ise, Örgüt Propagandası Yapma suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.