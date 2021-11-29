Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevki Ticari taksinin tepe lambasından 10 gram esrar çıktı

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Denizli’de ticari taksinin tepe lambasının içerisine gizledikleri 107 gram esrar maddesini satmaya hazırlanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgiyi değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı. Ticari taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.

Araçta yapılan aramada aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyetteki 107 gram esrar maddisini bulan güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz taktiği karşısında şaşkına döndü.



“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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