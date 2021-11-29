Kayıp kadın, barakada bulundu



Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ, (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, geçen cumartesi sabahı market alışverişi için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serya Akcan (39), bu sabah bir barakada bulunup, ailesine teslim edildi.

Çameli'nin kırsal Belevi Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Serya Akcan, 27 Kasım sabahı markete gideceğini belirtip, evden çıktı. Geç saatlere kadar Akcan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına ailesi ve vatandaşlar da destek verdi. Akcan, bugün sabah saatlerinde Belevi Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir barakada vatandaşlar tarafından bulundu. Açlıktan bitkin düştüğü belirlenen Akcan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR

2021-11-29 15:35:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.