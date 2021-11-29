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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi eserleri satamadan yakalandı

İHA

Tarihi eserleri satamadan yakalandı

– Denizli’de içerisinde imparator büstü ve mitolojik betimlemelerin bulunduğu Grek heykelciğinin de yer aldığı Roma, Bizans ve İslami dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli’de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi, tarihi eser kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde etmek isteyen ve kültür varlıklarını yasadışı satışa sunmak isteyenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada üzerinde imparator büstü, Hristiyan ikonografisinde bir sahne olarak bilinen Pantokrator İsa, haç, tanrı ve tanrıçaların yer aldığı mitolojik betimlemelerin bulunduğu Grek, Roma, Bizans ve İslami dönemine ait sikkeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu” kapsamında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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