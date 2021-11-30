Meteoroloji'den kuvvetli yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre, Ege Bölgesi'nde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bölgeyi etkileyecek yağışlar, Denizli’de etkisini hafta boyunca ara ara kuvvetli yağışlarla etkisini gösterecek.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava tahmin raporlarını açıkladı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin batı kesimleri Salı gününden itibaren Güneyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Denizli bölge için günlük hava durumu tahmin raporuna göre, 29 Kasım 2021 sabah erken saatlerinde bölge genelinin parçalı çok bulutlu, hava sıcaklığının 78 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise güney yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken öğle saatlerin doğru yağışında yer yer kuvvetinin artacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin tahminlerine göre salı gününden itibaren Denizli'de 1 hafta boyunca yağışın etkisinde kalacağı bekleniyor. Gelen son verilere göre Denizli’nin çok sayıda ilçesinde yağışın etkisini hissettirmesi .

Meteorolojinin açıklamasına göre Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Fırtına saatte 5060 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.