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Denizli OSB, kente ‘Teknik Teknoloji Üniversitesi’ kazandırmak için kolları sıvadı

İHA

Denizli OSB, kente ‘Teknik Teknoloji Üniversitesi’ kazandırmak için kolları sıvadı

Denizli’ye “Teknik Teknoloji Üniversitesi” kazandırmak için kolları sıvayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV), konuyla ilgili bilgi alışverişi yapmak için OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’i Denizli’ye davet etti.

Denizli’de son 5 – 6 yıldır sıkça gündeme getirilen “kente ikinci üniversite” projesi ile ilgili en somut hareket yine Denizli OSB Yönetim Kurulu’ndan geldi. Denizli’ye “Teknik Teknoloji Üniversitesi” kurmayı planlayan Denizli OSB Yönetim Kurulu, iştirakleri arasında yer alan DOSAV aracılığıyla kurmayı planladığı ‘Teknik Teknoloji Üniversitesi’ için OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ile Denizli’de bir araya geldi. Denizli OSB Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Denizli OSB Eğitim Komisyonu ile Denizli OSB toplantı salonunda bir araya gelen Prof. Dr. Murat Yülek, kurulması gündemde olan teknik üniversite konusunda istişarelerde bulundu.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Denizli OSB Yönetim Kurulu olarak bir vakıf kurduk. Teknik Lisemizi faaliyete geçirdik. Butik bir üniversite kurmak için yola çıktık. Ankara’da OSTİM Teknik Üniversitesi’ni ziyaret ettik, bilgi aldık. Sayın Rektörümüzü Denizli’ye davet ettik. Nasıl bir üniversite kurmalıyız, neler yapmalıyız, Bölgemiz ve ilimiz sanayicisine daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz bunun peşindeyiz. OSTİM Rektörümüze, bizi kırmayıp buraya geldiği için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Denizli’nin bir teknik üniversite hayati var”
Denizli OSB’nin eğitim öğretim anlamında kentte önemli birçok projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve DOSAV Başkanı Necip Filiz de, “Denizli’nin bir teknik üniversite olması hayalidir. Belki geç kalmış bir proje ama önemli değil. Bugün bunlar için yönetim kurulu desteğiyle önemli bir adım atıyoruz. Daha önce hazine arazileri üzerinde ‘üniversite alanı’ olarak belirlenmiş 75 dönümlük bir araziyi de kiralama ihalesinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi Vakfımız üzerine de tesisini sağladık. Konuyla ilgili bilgi alışverişi yapmak için OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Murat Yülek’i Denizli’ye davet ettik. Biliyorsunuz OSTİM Teknik Üniversitesi, Ankara’nın kalbindedir. Sanayileşmenin olduğu, kümelenme modellerini çok iyi uygulanmış olan Rektör Murat Hocamızla istişareler yaptık, bu istişarelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Kendisini davet eden Denizli OSB yönetimine teşekkür eden OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ise, “Denizli OSB Yönetimi bizleri ziyaret etti. Denizli’ye sanayi bölgesine bir üniversite kurmak istediklerini söylediler. Denizli’de çok başarılı bir liseleri var. Butik üniversite kurmak çok güzel bir fikir. Denizli dünya pazarında marka olmuş bir sanayi kentimiz. OSTİM olarak biz sanayi üniversitesiyiz. Denizli OSB ile deneyimlerimizi paylaşacağız. Umarım faydalı oluruz” diye konuştu.

“Denizli, dünya sanayi liginde rekabet edebilmeli”
Denizli OSB’nin 30 binin üzerinde istihdamı olan çok sayıda şirkete sahip bir sanayi bölgesi olduğuna dikkat çeken Rektör Yülek, şöyle konuştu:
“Şimdi Denizli OSB Yönetimi, üniversite kurarak buradaki insan kaynaklarını nasıl gelişebileceklerinin hususlarına girmişler. OSB Teknik Üniversitesi deneyimini biraz aktarmaya çalıştık. OSB Teknik Üniversitesi, Ankara OSB tarafından oranın lokasyon olarak tam merkezinde kurulmuş olan dünyanın ilk ve tek sanayi üniversitesidir. Bu üniversite modelinin artılarını ve eksilerini, yaşadığımız tecrübeleri paylaşmamız istendi. Biz de modelimizi anlattık. Şuana kadar yaşadığımız tecrübelerimizi aktardık. Sonuçta tabi bu organize sanayi bölgesi ve böyle bir enerjinin gayreti içerisine girmiş. Denizli kişi başı geliri ve refah seviyesini sanayicilik ve de ihracat yaparak geliştirmiş bir şehirdir. Bu yüzden buraya buluna mevcut üniversite Pamukkale Üniversitesi başarılı bir üniversitedir. Ama daha çok sanayinin sorunlarını çözecek, ArGe teknoloji gibi markalaşma tasarım ve benzer alanlarda Denizli sanayisine dünya liginde rekabet ettirecek bir üniversiteye ihtiyaç var”

Eğitime verdikleri destek ile gündemden düşmeyen Denizli OSB Yönetim Kurulu, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiği DOSTEK Koleji’nin ardından 2020 yılında DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’ni de aktif hale getirmişti.

İstişare toplantısına Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve DOSAV Başkanı Necip Filiz, Denizli OSB’nin OSBÜK Üst Kurul Temsilcileri Selim Kasapoğlu ve Hakkı Akgören, Denizli OSB Denetim Kurulu üyesi Süleyman İlgeri ile Denizli OSB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

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