Merkezefendi çıkış için TOFAŞ deplasmanında

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DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, milli ara sonrası yarın TOFAŞ'a çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde üst üste 4 maçını kaybeden Merkezefendi, puan tablosunda sondan ikinci basamağa gerilerken, TOFAŞ ise bu sezon oynadığı 9 maçın 5'ini kazandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-11-30 10:45:17



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