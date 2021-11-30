İl Sağlık Müdürü uyardı: Denizli’de vaka sayısı artıyor Yoğun bakım dolunca, aşı vurun çağrısı geldi

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kent genelinde vaka sayısın artığını ve endişe duyduklarını belirtip, tüm Denizli halkını uyardı. Vaka sayılarının hızla yükseldiğini ve yoğun bakım ünitelerinin hızla dolduğunu söyleyen Öztürk, “Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” diyerek çağrıda bulundu.

Denizli’de korona vaka sayıları geçtiğimiz haftanın verilerine göre kıyaslandığında artışa geçtiği açıklandı. Sağlık Bakanlığının 100 bin nüfusa karşılık gelen 1319 Kasım tarihleri arasında vaka yoğunluğu verilerine göre Denizli 183,59 oranına ulaştı. Bir haftada 1910 kişi koronaya yakalandı. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yeni haftayla bu sayının giderek arttığına da dikkat çekerek sağlık çalışanları olarak endişe duyduklarını belirtip, Denizli halkını aşı olunması ve pandemi kurallarına uyması konusunda uyardı.

Denizli’de korona vaka artışıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli’de yaşayan vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmesine davet ederek, korona artışı hakkında son durumu paylaşım yapıp uyarılarda bulundu. Öztürk; “Yaz aylarında açık havada olmamıza güvenerek arkadaşlarımızla, dostlarımızla sık sık bir araya geldik. Elbette ihtiyacımız vardı sosyalleşmeye. Korkarım ki COVİD yokmuş gibi yaşama özlemimiz bizleri esir aldı. Havaların soğuması ile beraber kapalı ortamlara geçtik. Aynı sosyal ortamlarda ama bu kez kapalı alanlarda olmamız vaka sayılarındaki artış ile kendini göstermeye başladı. Bir süredir stabil giden vaka sayımız bu hafta başı itibari ile yeni bir yükselişe geçti ve uzun zamandır görmediğimiz yükseklikte vaka sayısı olarak kendini gösterdi. Yatan hasta sayılarımızdaki ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayılarımızdaki artış biz sağlık çalışanlarını endişelendiriyor. Sağlığımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız için lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim. Aşısını hala yaptırmamış ve hatırlatma dozu zamanı gelmiş tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Haydi Denizli biraz daha sabır ve gayret, bir süre evlerimizde ailemizle vakit geçirelim, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak duralım” dedi.

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