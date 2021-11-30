Denizli uçağı 2 saat 26 dakika boyunca havada tur attı

Ülke genelinde 2 gündür etkisini gösteren şiddetli fırtına hava ulaşımını da etkiledi. Denizli’den İstanbul’a havalanan uçak, defalarca tur atmasının ardından beklenenden 2 saat 26 dakika sonra inebildi.

Tüm Türkiye’de etkisini gösteren fırtına İstanbul ağırlıklı olmak üzere bir çok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bu olumsuzluktan hava ulaşımı da nasibini aldı. Bugün sabah saat 9.55’te havalanan Denizliİstanbul uçağı, fırtına nedeniyle piste inemedi. Normal şartlarda 1 saat 10 dakikada İstanbul’a inmesi beklenen uçak, hava muhalefetiyle 3 saat 36 dakikada inebildi. Havada 2 saat 26 dakika boyunca defalarca tur attıktan sonra inebilen uçakta ise panik havası oluştu.

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