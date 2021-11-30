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Spor salonunun çatısı kuvvetli fırtınada zarar gördü

DHA

Spor salonunun çatısı kuvvetli fırtınada zarar gördü


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesindeki spor salonunun çatısı, kuvvetli fırtınada hasar gördü. Çatıdaki alüminyum kaplamanın bir bölümü uçtu.
Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan PAÜ Arena Spor Salonu'nun çatısındaki alüminyum kaplama, kuvvetli fırtına nedeniyle yerinden kalktı. Kaplamanın bir bölümü uçtu. Hasar gören çatı nedeniyle spor salonunun çevresinde güvenlik önlemi alındı. PAÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün için spor salonunda yapılacak olan dersler ve eğitimlere ara verildiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-11-30 16:37:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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