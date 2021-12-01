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Denizli’de aşı için seferberlik başlatıldı Aile sağlığı merkezlerinde de Biontech aşı uygulaması başladı

İHA

Denizli’de aşı için seferberlik başlatıldı Aile sağlığı merkezlerinde de Biontech aşı uygulaması başladı

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, pandemi ile mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayarak Denizli’de Aile Sağlığı Merkezlerinde de Biontech aşı uygulamasının başladığını, oluşturulan aşı ikna timleri, aşı danışmarandevu masaları ile de Denizli’de adeta bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

Aşıya erişimin artık çok kolaylaştığını belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Biontech aşısının İl merkezi ve ilçelerde devlet hastaneleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulanmaya başlandığını, vatandaşların buralardan randevularını alıp aşılarını yaptırabileceğini söyledi. Öztürk: “Sağlık Bakanlığımızın belirlediği gruplamalar baz alınarak sistemli şekilde İlimizde aşı çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar Denizli’de yaklaşık 456 bin aşı yapılırken yaklaşık 264 bin 1. doz, 192 bin de 2. doz aşı uygulandı. Bu rakamların önümüzdeki günlerde katlanarak artacağını düşünüyoruz. Çünkü Sinovac aşısının yanında artık Biontech aşısı da İlimizde hem hastanelerimizde hem de Aile Sağlığı Merkezlerimizde uygulanabilmekte. Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Merkez ve İlçede Biontech aşısı yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık personellerimize Biontech aşı uygulamasıyla ilgili eğitimler tamamlandı ve aşı uygulaması buralarda da başlatıldı. Denizli’de Denizli DH, Servergazi DH, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Çivril Şehit Hilmi Öz DH, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Tavas DH, Acıpayam DH, Çal DH, Çameli DH, Honaz DH, Kale DH ile Çardak, Güney, Serinhisar Entegre DH’lerde uygulanmakta olan Biontech aşısı; bu haftadan itibaren Merkez ve İlçelerimizde bünyesinde 4 ve üzeri Aile Hekimi bulunan Aile Sağlığı Merkezimizde de yapılabilmektedir. Böylece aşı uygulama noktaları İlimizde arttı ve vatandaşlarımızın aşıya ulaşımı kolaylaştı. Korona virüs ile mücadelede aşı en büyük silahımız olduğunu biliyoruz, bu nedenle aşı sırası gelen vatandaşlarımızı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya 182'den kendilerine en yakın sağlık tesisine randevu alarak aşılarını yaptırmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Aşı ikna timleri ve aşı masaları ile vatandaşlar aşı hakkında bilgilendiriliyor
Korona virüse karşı mücadelede aşı hakkında bilgilendirmelerin yapılması ve vatandaşlara aşı randevuları konusunda yardımcı olmak amacıyla tüm kamu hastanelerinde ‘aşı danışma ve randevu masaları’ kurulduğunu ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Toplum Sağlığı Merkezleri çalışanlarından da ‘aşı ikna timleri’ oluşturduklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Aşı ikna timlerimiz ile aşı sırası gelip aşı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için aşıdan çekinen ya da aşıya nasıl ulaşacağını bilemediği için henüz aşısını olmayan vatandaşlarımıza tek tek ulaşarak aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgilendirmede bulunuyor, aşı ile ilgili soru işaretlerini gideriyoruz. Yine hastanelerimize tedavi için başvuran hastalarımız ve arasında aşı sırası gelip yaptırmayan var ise onları aşı danışma ve randevu masalarımızda aşının önemi konusunda bilgilendirerek aşı randevularını oluşturup, mümkünse aşısını yaptırarak hastaneden ayrılmasını sağlıyoruz. Ayrıca hasta yakınları da aşı sırası geldiyse bu masalara gerekli bilgi ve randevu işlemleri için başvurabilirler. Sayın Sağlık Bakanımızın da sürekli vurguladığı gibi eski normalimize aşı ile ulaşabiliriz. Aşı olarak bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu nedenle Denizli’de vatandaşlarımızı bir an önce aşıya ulaştırmak için tüm sağlık tesislerimiz ile aşı hizmetindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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