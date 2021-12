Denizli’de 10 ayda Acil Çağrı Merkezi’ne 1 milyon 15 bin 575 çağrı geldi

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk 17 Aralık tarihleri arasında kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Öztürk; "İlimizde merkezde vakaya ulaşma süresi 5 dakika 34 saniye olurken, kırsal bölgelerde ise 15 dakika 24 saniye olarak gerçekleşmektedir" dedi.



7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunan, doğal afet, kaza gibi insanların yaşam mücadelesi verdiği sırada onların yanında olan acil sağlık hizmeti çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla görevlerini yürüttüğünü, pandemi döneminde de bunu bir kez daha gördüklerini belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla hızlı ve etkin müdahale ile hayatlarını can kurtarmaya adamış acil sağlık hizmeti çalışanlarımızın haftasını kutluyorum. Vermiş oldukları bu hizmet her türlü takdiri hak ediyor” dedi.



“33 istasyonda 110 ambulans ve 515 sağlık çalışanıyla acil sağlık hizmetlerini yürütmekteyiz”

Acil Sağlık Hizmetleri’nin yurt genelinde en uç noktalara kadar hizmet verdiğini, ilimizde de Komuta Kontrol Merkezine bağlı olarak çalışan tüm ilçelerde ve bazı önemli noktalarda kurulmuş istasyonlardan oluşan büyük bir sistem olduğuna değinen Uz. Dr. Berna Öztürk; “İlimizde 33 istasyonda 110 ambulans ve 515 sağlık çalışanıyla acil sağlık hizmetlerini yürütmekteyiz. Hasta ve yaralılara her türlü coğrafi ve iklim şartlarında en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiş tam donanımlı ambulanslarının yanında ilimizde bir adet kar paletli ambulans, bir adet 4 yaralı taşıma kapasitesi olan ambulans, bir adet yoğun bakım ve obez ambulansı,1 adet yeni doğan ambulansı, 2 adet motosikletli acil müdahale ekibi hizmet vermektedir. Yine gerektiğinde Hava Operasyon Merkezi ile irtibata geçilerek ülkemiz genelinde 12 ambulans helikopter ve 3 adet uçak ile de hizmet verebilmekteyiz. Bu kapsamda 2021 yılının 10 aylık döneminde ilimizden 4 hasta hava ambulansı ile başka bir ile nakledilirken, 3 hasta da hava ambulansı ile ilimize gelerek tedavilerini olmuştur” ifadelerini kullandı.



“10 aylık döneminde ilimizde Acil Çağrı Merkezi’ne 1 milyon 15 bin 575 çağrı gelmiş”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan aramalarda hastayaralının bulunduğu konuma ait adres bilgilerinin doğru verilmesi, trafikte sürücülerin ambulansa ait siren sesi duyduğunda ambulansa yol vermesinin hayati öneme sahip olduğunu anlattı. Öztürk, “2021 yılının 10 aylık döneminde ilimizde Acil Çağrı Merkezi’ne 1 milyon 15 bin 575 çağrı gelmiş bu çağrılardan 258 bin 100’ü İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize bağlı Acil Sağlık birimine aktarılmıştır. Sağlık birimi bu çağrıları değerlendirerek acil sağlık hizmeti bulunan 120 bin 256 hastaya müdahale ve nakil hizmeti sunmuştur. İlimizde merkezde vakaya ulaşma süresi 5 dakika 34 saniye olurken, kırsal bölgelerde ise 15 dakika 24 saniye olarak gerçekleşmektedir. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerin bile önemli olduğunu trafikte ambulansa yol vererek bir hayatın kurtarılmasına yardımcı olunabileceğini unutmamak gerekir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.