Altaş Denizlispor - Ağrı 1970 Spor: 3-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Ferhat Çalar (xx), Nezihi Aytar (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin (xxx) Erdal (xx), Emre (xx), Muhammet Özkal (xx), Asım (xxx), Onazi (xxx) (Dk. 80 Muhammed Gönülaçar), Mustafa (xx), Okan (xxx) (Dk. 84 Burak), Bekir Turaç (xxx) (Dk. 76 Alaattin x), Bünyamin (xxx) (Dk. 80 Leo), Darri (xxx) (Dk. 76 Ömer Şişmanoğlu xxx)

AĞRI 1970 SPOR: Sefa (x) Burçak (x), Seyit (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 85 Bünyamin), Mazlum (x) (Dk. 64 Berke x), Can (x), Taner (x) (Dk. 74 Kaan x), Ali (x) (Dk. 46 Mert x), Önder (x) (Dk. 64 Serhat x), Mücahit (x), Furkan (xx)

GOLLER: Dk. 55 Bekir Turaç, Dk. 58 Asım, Dk. 83 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 60 Can (Ağrı 1970)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Ağrı 1970 Spor'u konuk eden Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altaş Denizlispor, rakibini 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 55'inci dakikasında Bekir Turaç, yeşil-siyahlıları öne geçirdi. Denizlispor 58'de Asım'la farkı ikiye çıkarırken, son sözü 83'te Ömer Şişmanoğlu söyledi.

18'inci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında orta sahada topla buluşan Darri'nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

23'üncü dakikada sağ kanattan Bünyamin'in yerden çevirdiği topa Asım gelişine vurdu, kaleci Sefa, iki hamlede topun sahibi oldu.

45'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında Okan Derici'nin ortasında havadan ayak içiyle gelişine vuran Darri'nin şutu kaleciden döndü, dönen topa Bekir Turaç'ın vuruşu auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında Mustafa'nın ceza saha içine gönderdiği topu iyi kontrol eden Bekir Turaç, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.

58'inci dakikada fark Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Denizlispor atağında Okan'ın pasıyla topu alan Asım'ın vuruşu savunmadan döndü, dönen topu tekrar alan Asım sol çaprazdan topu ağlara gönderdi: 2-0.

77'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin'in şutu az farkla autu gitti.

83'üncü dakikada gelişen Denizlipor atağında sol kanattan Okan'ın ortasında Asım'ın şutu savunmadan döndü, dönen topu Ömer ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmadan ev sahibi ekip 3-0 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-12-01 16:11:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.