Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 3 - Ağrı 1970 Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Denizlispor, Ağrı 1970 Spor’u 30 yenerek, 5. tura yükseldi.



Maçtan dakikalar

31. dakikada ceza sahasına yakın noktadan serbest vuruş kullanan Brahim Darri’nin sert şutunda kaleci Sefa Mücahid Çirişoğlu son anda müdahale ederek gole engel oldu.

55. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bekir Turaç Böke çok sert vurdu, kaleci Sefa bu pozisyonu kontrol etmek istese de engel olamadı ve top filelerle buluştu. 10

58. dakikada gelişen Denizlispor atağında topla buluşan Asım Hamzaçebi, düzgün bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkaran isim oldu. 20

83. dakikada ceza sahası içerisinde baskı uygulayan Denizlispor'da topa kapan Ömer Şişmanoğlu, bekletmeden şutunu çekti ve maçın skorunu ilan eden isim oldu. 30



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal xx, Ferhat Çalar xx, Nezihi Aytar xx

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Asım Hamzaçebi xx, Ogenyi Onazi xx (Muhammed Gönülaçar dk. 80 ?), Mustafa Çeçenoğlu xxx, Okan Derici xx (Burak Gümüştaş dk. 84 ?), Bekir Böke xxx (Alaattin Öner dk. 76 x), Erdal Akdarı xxx, Bünyamin Balat xx (Leo Schwechlen dk. 80 ?), Emre Sağlık xx, Brahim Darri xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 76 xxx), Muhammet Özkal xx

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Kevin Selom Mayi,

Ağrı 1970 Spor: Sefa Mücahid Çirişoğlu xx, Mazlum Kural xx (Mehmet Berke Yanmaz dk. 64 xx), Burçak Özkanca xx, Can Morgül xx, Önder Selimoğlu xxx (Serhat Tarhan dk. 65 x), Taner Çekiç xx (Kaan Yılmaz dk. 74 x), Ali Özdemir xx (Mert Yıldırım dk. 46 x), Seyit Gazanfer xx (Bünyamin Başar dk. 81 ?), Mücahit Karagöz xx, Oğuzhan Malcı xx, Furkan Demir xx,

Yedekler: Baran Güler, Melik Ahmet İpek,

Goller: Bekir Turaç Böke (dk. 55), Asım Hamzaçebi (dk. 58), Ömer Şişmanoğlu (dk. 83) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Can Morgül (dk. 60) (Ağrı 1970 Spor)

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