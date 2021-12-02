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Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı Yüksek doğalgaz faturalar vatandaşları elektrikli ısıtıcıya yönlendirdi

İHA

Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı Yüksek doğalgaz faturalar vatandaşları elektrikli ısıtıcıya yönlendirdi

Denizli'de havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz ve kömürdeki yüksek ısınma maliyetlerinden kaçınan vatandaşlar, elektrikli ısıtıcılara yöneldi.

Denizli’de soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların daha çok tercihi elektrikli ısıtıcılar oldu. Elektrikli ısıtıcı modellerine olan talepte arttı. Havaların soğumasıyla özellikle soba ya da doğalgaz kullanmayan vatandaşlar, çareyi elektrikli ısıtıcılarda buldu. Isıtıcı satışları firmaların yüzünü güldürürken, elektrikli ısıtıcı fiyatları ise geçen yıla oranla yüzde 50 fiyat artışı oldu. Evlerini ve işyerlerini daha fazla ısıtmak isteyen vatandaşlar, elektrikli sobalara her geçen gün rağbet gösteriyor.

“havaların soğumasıyla yüzde 40 talep var”
Denizli’de 25 yıldır başta elektrikli ürünler olmak üzere beyaz eşya satan Murat Koç, havaların soğuması vatandaşı elektrikli ısıtıcı ürünlerine yöneldiğini söyledi. Isıtıcı ürünlere talebin yüzde 40'lık artış olduğuna dikkat çeken Koç, “Ben bu işi 25 senedir yapıyorum. Şuan vatandaşın talebi küçük sobalara yönelik. Vatandaşlarımız küçük sobaları daha çok almaya başladı. Büyük işyerleri ve büyük alanlar için ise büyük ısıtıcı ürünleri satıyoruz. Şuan havaların soğumasıyla yüzde 40 talep var. Tabi havalar daha da soğudukça talep artmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl fiyatlar çok yüksek”
“Elektrikli ısıtıcıların kolay taşınabilmesi ve hızlı ısınması vatandaşın daha rağbet göstermesini sağladığını anlatan Murat Koç, fiyat artışına da değindi. Koç, “Bu yıl fiyatlar çok yüksek. Geçen yıl sattığımız ürünlerle arasında yüzde 50’lik fark oluştu. Geçen yıl sattığımız 200 liralık ürün, bu yıl 300 TL oldu. Yüzde 50’ye yakın zamlı oranlar da var. Daha fazla olan ürünlerde var. Fiyatlar ürünlerin birazda modeline göre değişmekte. Vatandaşlar elektrikli ısıtıcıları hızlı ısınmasından ve kolay taşınabilir olmasından dolayı daha çok talep gösteriyor. Her odaya taşınabilir olması çok önemli bir şeydir. Dik ve yatık elektrikli sobalar daha çok tercih ediliyor. Çünkü taşıma kolaylığı bulunmakta. Bu elektrikli ısıtıcıları kullanırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir üstünü örtmemeliyiz. İki devirmemeye dikkat etmeliyiz. Bu cihazların üstü örtmedikten sonra devirmedikten sonra kolay kolay bir şey olmaz. Uzun ömürlü kullanılır. Tasarruf etmek için de en düşük kademede kullanılması avantajlı olur” diye konuştu.

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