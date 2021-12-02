Gülcan, bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülcan Ocak'ın (46), bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya hayat verdi.
Akkonak Mahallesi'nde yaşayan evli, iki çocuk annesi Gülcan Ocak, 28 Kasım'da yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Ambulansla Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan Ocak'ın dün, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileri Ocak'ın eşi Yusuf Ocak ile görüşüp, organlarının bağışlanmasını istedi. Yusuf Ocak'ın onayının ardından gece saatlerinde hastaneye gelen organ nakli ekibi, Ocak'tan alınan kalbi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğeri İzmir Kent Hastanesi'ne, böbreklerden 1'ini İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerini ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Ocak'ın organları, nakil bekleyen uygun 4 hastaya nakledildi.
DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-12-02 12:40:51
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