Başkan Örki’den Engelliler Günü mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili olarak yayımladığı mesajda, “Tüm belediyecilik hizmetlerimizi engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde planlayıp, uyguluyoruz” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, belediyecilik hizmetlerini engellileri düşünerek planlayıp uyguladıklarını belirtti. Engelli ve engelsiz vatandaşların birlikte aynı dünyada yaşadıkları vurgusunu yapan Başkan Örki, “Biz hepimiz bu dünyada birlikte yaşıyoruz, aynı havayı birlikte soluyoruz, aynı kaldırımları birlikte yürüyoruz. Aslında hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bu farkındalığı da dünyanın dört bir tarafına yaymamız lazım. Başta kamu idareleri olmak üzere bütün özel kurum kuruluşları ve hatta bütün insanların engelli vatandaşlarımızın farkına varması gerekir. Biz Pamukkale Belediyesi olarak bütün iş ve işlemleri de o şuur içerisinde yürütüyoruz. Belediye hizmetlerimizin her birinde amacımız, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını engelsiz yaşayan vatandaşlarımızla eşit haklara sahip bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleridir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu özel günde bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını bilerek, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum” dedi.

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