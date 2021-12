Denizli tekstilinin önemli ismi vefat etti

Denizli’nin başarılı işadamlarından biri olan Said Atıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Denizli’de özel bir tekstil şirketinin kurucularından olan ve Onursal Başkanlığını da yürüten Said Atıcı, 85 yıllık yaşamına birçok başarıyı imza attı. Uzun bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında olan Atıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile de biliniyordu. Said Atıcı, Denizli’nin Babadağ İlçesi’nde küçük bir marangoz atölyesinde başladığı iş yaşamında sayısız önemli başarıya atmış bir iş insanı olarak biliniyordu. Vefatıyla Denizli’deki iş dünyasını hüzne boğan Atıcı’nın cenazesi yarın öğle vakti PAÜ Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verileceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.