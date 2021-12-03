DENİB Akademi’den ‘Profesyonel Hayatta Etkili İletişim ve Beden Dili’ eğitimi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından düzenlenen “Profesyonel Hayatta Etkili İletişim ve Beden Dili” eğitimi, pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirildi.



Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından sunulan eğitim programında; iletişim, iletişimin temel özellikleri, iletişim biçimleri, iletişimde kullanılan dilin önemi, iletişim sürecinin aşamaları, iş yerinde farklı iletişim biçimlerine örnekler, iletişimin işlevleri, iş yerindeki iletişim engellerinin nasıl kaldırılacağı, iş yaşamında beden dili, kişisel imaj, vücut hareketlerinin anlattıkları, çevremize olumlu izlenim bırakma yolları, ses tonunu doğru kullanma yolları, algı yönetim teknikleri, jest ve mimikleri doğru yönetme yolları, beden diliyle iletişimde dış görünüşün önemi, etkili dinleme ve soru sorma gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından sorucevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi eğitimlerine, 78 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan “Power Point Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi” ile devam edecek.

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